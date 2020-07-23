Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 24 июля температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-26, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью 23-25, днем 32-34 градуса тепла.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 26-27 градусов тепла.

9 июля в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, местами ливни, град. Утром в горах будет туман, в некоторых местах будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 30-34, в горах ночью 11-16, днем 18-23 градуса тепла.