Обнародован прогноз погоды на 16 августа.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью 23-26° тепла, днем 35-39° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 756 мм рт. ст. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы. В отдельных местах возможны ливни, град. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 22-26° тепла, днем 36-41°, в горах ночью 16-21° тепла, днем 26-31° тепла.