Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

15 мая в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, завтра ночью и утром местами будет слабый туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью составит 14-19, днем 24-29 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы — 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80 процентов, днем 40-45 процентов.

15 мая в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Утром местами будет туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью 15-20, днем 28-33 градуса тепла, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 15 мая на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.