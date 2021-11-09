Завтра, 10 ноября Турция официально станет частью Парижского климатического соглашения, целью которого является ограничение до конца века роста температуры воздуха на Земле на уровне не более 1,5 градуса.

Как передает Анадолу, президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на осенней сессии Генассамблеи ООН, объявил, что Анкара утвердит Парижское соглашение и нацелена на доведение к 2053 году показателя выбросов парниковых газов в атмосферу до нуля процентов. 6 октября соглашение было утверждено в парламенте Турции и вступило в силу 7 октября после публикации в официальном вестнике правительства.

Турция информировала секретариат ООН о ратификации Парижского соглашения 11 октября и, согласно процедурам, на 30-й день после этого, а именно 10 ноября, официально примет на себя международные обязательства, вытекающие из данного документа.

Анкара станет 192-й стороной соглашения.

Вступление в силу Парижского соглашения формирует правовую среду, которая обеспечит регулирование государственной политики и законодательных актов Турции в соответствии с глобальной целью ограничения роста температуры воздуха на планете.

Турция, в частности, обязалась сократить выбросы в атмосферу на 21 процент к 2030 году, а к 2053 году — довести объем выбросов до нуля процентов.