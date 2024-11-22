В пятницу председательство Азербайджана представило последнюю версию предлагаемого соглашения по борьбе с изменением климата на саммите ООН COP29 в размере минимум 250 млрд долларов в год.

Как сообщает Report со ссылкой на председательство, речь идет о ежегодном размере климатического финансирования с 2035 года.

«Отражая предложения развитых стран-участниц, оно включает решение нацелиться на совместную мобилизацию до 250 миллиардов долларов США к 2035 году для климатических действий в развивающихся странах с нынешних 100 миллиардов долларов США в год при ведущей роли развитых стран. Решение о Новой коллективной количественной цели (NCQG) содержит призыв ко всем сторонам работать вместе для увеличения финансирования развивающимся странам для климатических действий из всех государственных и частных источников до как минимум 1,3 триллиона долларов США в год к 2035 году», — указано в заявлении.

Отметим, что решение о ежегодном выделении на борьбу с изменением климата 100 млрд долларов было установлено в 2009 году.

«Состоялся обширный и инклюзивный процесс консультаций, который продолжался до раннего утра. Всем группам была предоставлена возможность отреагировать на предыдущий пакет предложений, который был представлен вчера утром», — сообщило председательство Азербайджана.

Учитывая мнения, высказанные в ходе консультаций, и заявления на вчерашнем Курултае, были опубликовали обновленные тексты.

«Они формируют сбалансированный и оптимизированный пакет для COP29. Президиум COP29 призывает Стороны внимательно изучить этот текст, чтобы проложить путь к консенсусу по немногим оставшимся вариантам», — указали здесь, выразив решимость продолжить усердно работать, чтобы добиваться от всех сторон «максимально амбициозного результата».