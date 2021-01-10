Завтра Трамп выступит с критикой блокировки своих аккаунтов в соцсетях

Президент США Дональд Трамп в понедельник выступит с заявлением по поводу блокировки своих аккаунтов в социальных сетях. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CBS со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

Ожидается, что глава государства подвергнет критике компании за их решение. Во вторник Трамп отправится в город Аламо (штат Техас) в связи с завершением строительства очередного участка ограждения на границе. «Ожидается, что президент Трамп во вторник отправится в Аламо (штат Техас) в связи с завершением строительства более 400 миль (643,7 км) стены на границе — обещание дано, обещание сдержано и усилиями его администрации по реформированию нашей неработающей иммиграционной системы», — сообщили журналистам в Белом доме.

На следующей неделе он также намерен обсудить с руководством Пентагона связанные с передачей власти вопросы. Источники телеканала не уточняют, о чем именно идет речь. Президент также планирует завершить свои усилия по улучшению дипломатических отношений между Израилем и странами Персидского залива.

При этом, как сообщили источники CBS, администрация США намерена «благополучно переждать» оставшиеся 10 дней президентства республиканца.

В пятницу компания Twitter объявила о том, что на постоянной основе закрыла доступ к личной учетной записи Трампа из-за нарушения им правил, а также в связи с опасениями, что он может попытаться спровоцировать беспорядки. (ТАСС)