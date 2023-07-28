В Баку и на Абшеронском полуострове с завтрашнего дня до воскресного утра скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, временами до 25-30 м/с, в субботу утром в отдельных местах полуострова ветер временами будет усиливаться до 28-32 м/с.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в субботу температура воздуха опустится на 5-7 градусов, составив 25-28° тепла.

В районах Азербайджана с завтрашнего дня до утра 30 июля в некоторых горных и предгорных районах ожидаются переменные дожди. Местами кратковременные ливни, грозы, возможен град. Скорость западного ветра составит 15-20 м/с, местами с усилением до 25-30 м/с.

В реках повысится уровень воды, в некоторых горных реках возможны паводки и сели.