Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, мокрый снег, ближе к вечеру снег. Усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным.

Температура воздуха днем и ночью составит около 0°, днем и ночью в Баку — около 0°.

Атмосферное давление повысится с 761 мм рт.ст. до 768 мм рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидается мокрый снег, снег. Есть вероятность снегопада в отдельных местах. В некоторых местах туман, восточный ветер усилится.

Температура воздуха составит днем и ночью от 2° мороза до 3°тепла, в горах ночью 8-13° мороза, днем 0-5° ниже нуля. На дорогах будет гололедица.