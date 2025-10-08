Встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе, куда с государственным визитом прибыл российский лидер, состоится в четверг, 9 октября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, будет встреча с президентом Азербайджана Алиевым завтра», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос «Первого канала«. На вопрос касательно повестки, представитель Кремля ответил: «Двусторонние отношения прежде всего. Это главный пункт повестки для отношений».

«Сам факт проведения встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить все насущные моменты», — подчеркнул Песков. Он добавил, что не может говорить за азербайджанских коллег, но с российской стороны позитивный настрой.