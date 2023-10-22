23 октября в Тегеране состоится встреча на уровне министров иностранных дел в формате «3+3» (Азербайджан, Турция, Россия, Иран, Армения, Грузия). Об этом сообщило информационное агентство IRNA.

Согласно информации, на встрече будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества в политической, экономической, транспортной, энергетической сферах, а также в области безопасности.

Кроме региональных вопросов, на встрече будут также обсуждены мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Отмечается, что Грузия к инициативе по-прежнему не присоединяется.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила участие в запланированных на завтра переговорах главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова в Иране. «Подтверждаем запланированные на понедельник переговоры Лаврова в Тегеране», – сказала она.