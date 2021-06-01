2 июня в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, ночью и утром местами слабый туман, будет дуть умеренный южный ветер, вечером он сменится северо-западным ветром, который усилится. С вечера 2 июня до утра 4 июня ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с, местами до 20-25 м/с.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 755 мм до 751 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 65-75%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых западных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Утром местами туман, будет дуть западный ветер, в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью будет 18-23, днем 32-37, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.