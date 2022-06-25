Завтра в различных районах города Баку будут организованы марши военных оркестров и образцовые выступления по случаю 26 июня — Дня Вооруженных сил.

Как сообщил главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли, в связи с этим на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта.

По его словам, водителям (с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 21:00) не рекомендуется пользоваться личным транспортом по следующим направлениям:

Дворец Гейдара Алиева — проспект Бюльбюля — кинотеатр Низами — проспект Нефтяников — площадь Азадлыг — торговый центр AMAY;

Аллея шехидов — Flame Towers — метро Ичеришехер — Крепостные ворота — Кукольный театр — круг Азнефти — памятник Бахрам Гюру;

Парк Гусейна Джавида — проспект Гусейна Джавида — Парламентский проспект — Аллея шехидов;

Парк офицеров — Национальный цирк — Дворец Гейдара Алиева — улица Самеда Вургуна – проспект Нефтяников;

Памятник Нариманову — Центральный парк — Национальный драматический театр — Зимний парк — Дворец Гейдара Алиева — Национальный банк