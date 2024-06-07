Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает # со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро «20 Января»;

2. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги в направлении центра;

3. Тбилисский проспект, от станции метро «20 Января» в направлении центра;

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро «Азадлыг проспекти»;

5. Круг «20 Января»;

6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро «20 Января»;

7. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка «Деде Горгуд»;

9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;

10. Аэропортовоское шоссе, в направлении станции метро «Кёроглу»;

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.