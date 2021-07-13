14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, будет дуть временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем — 30-34, в Баку ночью — 23-25, днем — 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление ниже нормы — 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 65-75%, днем — 35-45%.

На пляжах Абшерона будет дуть временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово — 25-26 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозы, переменные дожди, в северных и западных районах интенсивные, вероятен град. Будет преобладать западный ветер, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем — 32-37, в горах ночью — 13-18, днем — 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.