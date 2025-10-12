Обнародован прогноз погоды на 13 октября.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но утром местами возможен моросящий дождь, а вечером ожидаются переменные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных местах туман. Северо-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 15–18°, днём 20–25°. Атмосферное давление упадет с 760 мм рт. ст. до 758 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 80-85%, днем 60–65%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются временами проливные дожди и грозы, в отдельных местах осадки будут интенсивными, выпадет град. В высокогорных территориях осадки могут перейти в мокрый снег. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах временами туман. Западный ветер будет периодически усиливаться в отдельных районах.

Температура воздуха составит ночью 10–15°, днем — 20–25°; в горах ночью — 1–5°, днем — 5–10°.

В целом завтрашняя погода в Азербайджане будет благоприятно для метеочувствительных людей.