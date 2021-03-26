Завтра будут дождливо и ветрено

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, 27 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменный дождь, временами интенсивный. Умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-90 процентов.

27 марта днем в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра усилится до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с, ожидаются переменные осадки, местами интенсивные.

27 марта в районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, в западных районах вероятен град, в горных районах — снег. Ночью и утром ожидается туман. Западный ветер в отдельных местах временами усилится. Температура воздуха ночью составит 3-6, днем 8-11 градусов тепла, в горах ночью 3-7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 27 марта на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные порывы северного ветра хазри и влажность, что может вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.