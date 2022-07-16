Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплаты пенсий по республике за июль.

Как сообщили в министерстве, 8 июля была осуществлена выплата пенсий по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району, сегодня же выплачены пенсии по другим регионам страны, а также граждан, получающих пенсию на льготных условиях.

Отметим, что к июльской пенсии добавлена предусмотренная за lll квартал часть (50 манатов) из 200 манатов материальной помощи, выплата которой запланирована в течение текущего года.