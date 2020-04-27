Затянули пояса: граждане перешли в режим экономии

Если в начале эпидемии коронавируса, многие тратили большие суммы, чтобы закупиться продуктами впрок, то теперь все больше тех, кто переходят к сберегательной политике. Неопределенность ситуации и уменьшение, а то и прекращение доходов, заставили граждан аккуратнее относиться к деньгам и уменьшить траты.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил «Зеркало», что о получении крупных доходов гражданами в нынешних условиях речи идти не может. По сравнению с периодом до пандемии, средств у людей стало меньше.

Эксперт отметил, что сейчас некоторые работодатели увольняют своих работников, хотя делать это незаконно, где-то не выплачивают зарплаты или выплачивают не полностью. Банки медленно выполняют имеющиеся обязательства. Оперативного и четкого выполнения указаний свыше нет, отсюда и такой результат. Это привело к тому, что многие вынуждены затянуть пояса потуже. Такое положение дел будет иметь место и в ближайшие несколько месяцев. Когда восстановят возможность ездить хотя бы из регионов в столицу и обратно, постепенно начнет оживать мелкий бизнес.

«Ждать того, что в скором времени все вернется на тот уровень, что был до пандемии, не стоит. Процесс восстановления будет долгим. Вскоре начнут открываться парикмахерские, салоны красоты, уже открылись некоторые магазины. Но дело в том, что у людей нет денег, чтобы их там тратить. Конечно, по необходимости они будут это делать, но не в прежних объемах. Средства люди в основном тратят сейчас только на продукты питания и на здоровье. Эта тенденция продолжится и позже»,– говорит он.

По словам Н.Агаева, все дома торжеств сейчас закрыты, свадьбы и другие торжественные мероприятия не проводятся. А ведь именно дома торжеств были одним из крупнейших покупателей продуктов питания, им нужны были услуги фотографов, видео операторов и т.д. Где-то с июля, на его взгляд, опять начнут проводить свадьбы, и ситуация медленно начнет выравниваться.

Многим приходится нелегко из-за отсутствия у них накоплений. Впрочем, как считает эксперт, обычно у среднестатистических граждан хранится на черный день сумма в размере одной- двух зарплат.

Никто не застрахован от форс-мажорных обстоятельств, потому люди предпочитают иметь хоть какую-то подушку безопасности.

Экономист Фуад Ализаде уверен, что шаги, предпринятые правительством, способствовали тому, что в условиях пандемии и карантинных мер, социальное положение граждан не ухудшилось.

«Так, безработные получают 190 манатов в месяц в апреле и получат столько же в мае. Причем вместо 200 тысяч человек эту сумму получат 600 тысяч безработных. Государство оказывает поддержку предпринимательству для того чтобы оно осталось на плаву и сохранило рабочие места. Тем самым созданы возможности для того, чтобы большинство вышло из непростой ситуации без потерь или с минимальными потерями», –считает он.

По его словам, в нашей стране за последнее время не раз повышалась минимальная зарплата и пенсия. Учителя, а это одна из самых многочисленных категорий работающих граждан, получают зарплату во время карантина в полном объеме. Пенсии платят вовремя.

Но, как признает экономист, конечно, есть те, кто в последнее время стали зарабатывать меньше, чем до пандемии, и им приходится экономить. Однако после выхода из карантина все должно через какое-то время вернуться на круги своя.

Экономист Натиг Джафарли заявил по поводу накоплений, что о них можно судить только по депозитам населения, но это не дает полной картины. Неизвестно, у какого процента населения они есть, ведь у одного может быть 5 депозитов, а у другого – ноль. Что касается финансов «под подушкой», то и тут нельзя сказать, сколько людей скопило на тяжелые времена.

Он отметил, что более 3 миллионов граждан получают сейчас деньги из бюджета, речь в частности о пенсиях, пособиях, но это по большей части такие маленькие суммы, что надо сильно постараться, чтобы на них прожить. В большинстве семей есть 1-2 человека из этой категории. 915 тысяч человек получают зарплату из бюджета, и их доход остался прежним. Но многие из тех, кто работали на себя или трудились неофициально стали зарабатывать существенно меньше, а то и не зарабатывать ничего.

«Режим экономии для многих граждан уже давно начался. Никаких крупных покупок, таких как ювелирные украшения, автомобили, недвижимость, они не совершают. Сейчас товарооборот растет только за счет продуктовых сетей, аптек. Кроме того, население, как и раньше, оплачивает коммунальные услуги»,– подчеркивает он.

Еще несколько месяцев после выхода из карантина люди будут экономно относиться к средствам по всему миру, а не только в Азербайджане. Это сильно ударит по мировому потреблению, снизит производство. Мир, как отмечает Джафарли, за последние 40 лет развивался по пути создания потребительского общества. Сейчас эта модель зашла в тупик. Светлые экономические умы сейчас думают над тем, на какую модель придется переходить.