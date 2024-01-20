Примерно 600 военных вооруженных сил Мьянмы перешли на территорию Индии после ожесточенных столкновений с повстанцами.

Об этом сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на правительственные источники.

«Около 600 солдат армии Мьянмы пересекли границу Индии в условиях ожесточенных столкновений. Как сообщили правительственные источники, они укрылись в округе Лавнгтлай штата Мизорам после того, как их лагеря были захвачены боевиками «Араканской армии» — этнической вооруженной группировки в штате Ракхайн на западе Мьянмы», — сообщает телеканал.

Источники сообщили о том, что власти Мизорама заявили о необходимости скорого возвращения на родину военнослужащих армии Мьянмы.