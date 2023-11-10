Военная хунта Мьянмы, пришедшая к власти в стране в 2021 году путем переворота, столкнулась с самым мощным за этот период вооруженным сопротивлением. Повстанцы из трех объединившихся этнических групп взяли под контроль несколько районов в северном штате Шан, включая зоны на границе с Китаем. В минувший четверг временный президент Мьянмы Мьин Све заявил, что страна находится на грани распада.

В так называемый «Братский альянс» вошли бойцы Национально-освободительной армии Таанга Араканской армии и армии Национального демократического альянса Мьянмы.

Све признал, что правительственная армия не смогла дать им эффективный отпор. За несколько недель альянсу удалось захватить десятки городов и около 100 военных опорных пунктов.

Около 50 тысяч жителей штата Шан бежали из своих домов от боев с применением артиллерии и авиации, некоторые ушли в Китай, заявили в пятницу в ООН.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что вооруженные отряды действуют очень скоординировано.

По их словам, хунта скоро потеряет контроль над ключевыми пограничными переходами на границе с Китаем, на которые приходится порядка 40% торговли. Это жизненно важный источник налоговых поступлений для военного правительства Мьянмы.