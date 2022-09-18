Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что затишье после череды побед — это подготовка к освобождению всех украинских городов.

Об этом президент заявил в вечернем видеообращении.

«Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после череды побед у нас определенное затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующей серии. К следующему ряду очень важных для нас всех слов, которые обязательно должны звучать», — отметил он, имея в виду названия освобожденных от оккупантов городов.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна быть свободной – вся.

«И в завершение, как и всегда, слова, которые звучат и будут звучать всегда. Звучат у нас, будут звучать у наших детей, будут звучать у внуков. Будут звучать в свободной Украине», — подчеркнул глава государства. (УНИАН)