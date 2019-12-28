Защитник сборной Азербайджана – один из лучших во Франции

Защитник сборной Азербайджана по футзалу Эдуардо попал в число лучших легионеров чемпионата Франции.
Игрок, выступающий за «АГКОС Футзал», был в Топ-5 легионеров 2019 года по итогам голосования. За эту команду он выступает с лета 2018-го. (ФФА)
| 2019-12-28T16:19:29+00:00 28 декабря 2019, 20:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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