Защитник сборной Азербайджана – один из лучших во Франции View Larger Image Защитник сборной Азербайджана по футзалу Эдуардо попал в число лучших легионеров чемпионата Франции. Игрок, выступающий за «АГКОС Футзал», был в Топ-5 легионеров 2019 года по итогам голосования. За эту команду он выступает с лета 2018-го. (ФФА) Редакция| 2019-12-28T16:19:29+00:00 28 декабря 2019, 20:45| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:10 cтран, в которых появилось больше всего…Цинизм Эльхана МамедоваПосольство Аргентины: Дух танго будет по всему Баку!Считаем миллионы: кто, откуда и когда приехал в… В рубрике «Милан» объявил о возвращении Златана Ибрагимовича Gallery «Милан» объявил о возвращении Златана Ибрагимовича 28 декабря 2019, 00:46 Эрик Кантона: «Возможно, в следующем году во время игры из шорт Месси выпадет пара щупалец» Gallery Эрик Кантона: «Возможно, в следующем году во время игры из шорт Месси выпадет пара щупалец» 27 декабря 2019, 20:44 Азербайджан вновь выбрал Мальту Gallery Азербайджан вновь выбрал Мальту 27 декабря 2019, 15:56 По словам министра, уходящий год займет особое место в спортивной истории Азербайджана Gallery По словам министра, уходящий год займет особое место в спортивной истории Азербайджана 27 декабря 2019, 14:04 Левандовски обошел Месси в бомбардирской гонке за 2019 год Gallery Левандовски обошел Месси в бомбардирской гонке за 2019 год 26 декабря 2019, 10:31