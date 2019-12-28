Защитник сборной Азербайджана – один из лучших во Франции

Защитник сборной Азербайджана по футзалу Эдуардо попал в число лучших легионеров чемпионата Франции.

Игрок, выступающий за «АГКОС Футзал», был в Топ-5 легионеров 2019 года по итогам голосования. За эту команду он выступает с лета 2018-го. (ФФА)