Лучшим защитником в 2023 году по версии футбольного издания S90 стал игрок лондонского «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба.

Как сообщает #, второе место в рейтинге занял Кайл Уолкер («Манчестер Сити», Англия), третье — Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия).

Далее в списке расположился Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), а замыкает первую пятерку Федерико Димарко («Интер», Италия).

В ТОП-10 защитников 2023 года по версии издания вошли также Ким Мин Джэ («Бавария», Южная Корея), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия), Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Рональд Араухо («Барселона», Уругвай).