Заседание по ядерной сделке в Вене перенесли на 15 апреля

Заседание Совместной комиссии по ядерной сделке в Вене переносится на 15 апреля из-за выявления коронавируса у представителя страны ЕС, которая участвует в переговорах. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, передает ТАСС.

«Согласно прошлой программе, переговоры [по ядерной сделке] в формате «4+1″ [РФ, Китай, Франция, Британия и ФРГ] должны были пройти в среду. Однако по причине заражения коронавирусом одного из членов делегации по политическим вопросам от ЕС и необходимости соблюдения медицинских протоколов это заседание пройдет в четверг», — цитирует его агентство IRNA.

При этом агентство отмечает, что Арагчи отправился во вторник в Вену для продолжения консультаций по ядерной сделке.