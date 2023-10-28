В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по каратэ.

Как сообщает azerisport.com, в пятый день мундиаля финальный бой в личном кумитэ провела лидер женской сборной Азербайджана Ирина Зарецка (68 кг). Соперницей 2-кратной чемпионки мира являлась Елена Гуиричи (Швейцария) Победу одержала Зарецка — 5:4.

Напомним, что завтра в командном соревновании мужская сборная Азербайджана проведет встречу за третье место с Италией. Также в финал вышла паракаратистка Эмилия Митлинова (К10), чей бой тоже пройдет 29 октября.