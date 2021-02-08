Зардушт Ализаде: «Израиль блефует»

После прихода к власти Джо Байдена ситуация вокруг Ирана набирает новые обороты. Джо Байден и его администрация уже заявили о том, что намерены вести диалог с Ираном для того, чтобы вернуться к «ядерной сделке», но на обновленных условиях.

Новые условия США связаны с развитием ракетной программы Ирана. В прежнем документе этого пункта не было, но после того, как Трамп хорошенько потрепал иранскую экономику и прижал к стенке, новая администрация сейчас пытается выжить из этой ситуации максимум. При этом администрация Байдена, после четырех лет «кнута» от Трампа по иранской экономике, намерена дать и «пряник»: частично снять санкции для того, чтобы Иран мог нормально закупать медикаменты, вакцины, а также позволить МВФ выделить кредит на восстановление экономики из-за пандемии.

Кроме того, в Вашингтоне на днях заявили, что Иран должен вернуться к соблюдению обязательств, тогда и США сделают то же самое.

Но верховный лидер Ирана Аятолла Хамнеи в своем твите заявил, что «Иран является той стороной, которая имеет право ставить условия в Совместном всеобъемлющем плане действий, поскольку именно он действовал в соответствии с обязательствами, а не США, не три европейские страны (Британия, Франция, Германия), которые растоптали все обязательства», – говорится в сообщении Хаменеи с хештегом «окончательное слово».

Он отметил, что Вашингтон должен снять санкции, если хочет, чтобы Тегеран вернулся к выполнению тех обязательств, от которых ранее отказался.

Понятное дело, что обе стороны перед началом переговоров делают определенные шаги и маневры, чтобы за столом переговоров сидеть увереннее. Однако такое развитие ситуации никак не может успокоить Израиль и еврейское лобби в США.

В Израиле разные аналитики и политики говорят о том, что снятие санкций с Ирана не оставит шанса у еврейского государства, кроме как ударить по ядерным объектам исламской республики.

Комментируя # ситуацию вокруг Ирана, политолог Зардушт Ализаде сказал, что Израиль не нанесет никаких ударов по ядерным объектам Ирана, он блефует.

«Без разрешения на нанесение ударов по ядерным объектам Ирана со стороны США, он никогда не пойдет на такой шаг. Я не думаю, что в США согласны руководствоваться интересами Израиля. Если же Израиль нанесет удары по Ирану, то он получит тысячу ракет с территории Ирана, Ирака, Сирии и Ливии. Как бы не были эффективны израильские ПВО, они в таком случае перехватят 90%, а 10% до своей цели дойдут, и, в таком случае, рейтинг Нетаньяху падет. Это гарантированный провал для него на предстоящих парламентских выборах, а затем это дело для него закончится судом», — считает политолог.

По словам, эксперта, еврейский народ не хочет войны, он хочет мира и стабильности.

«Иран не угрожает в данный момент Израилю. Речи отдельных иранских политиков – это всего лишь игра слов во внутриполитической игре, не более. В Израиле это прекрасно понимают, но Иран – это хорошая тема для манипуляций со стороны израильских политиков. Однако, если Израиль нанесет удары по ядерным объектам Ирана, то заплатит за это очень дорогую цену. Поэтому, я не думаю, что дело может дойти до такого, так как Нетаньяху, как и другие политики Израиля, не готов рисковать жизнью своих граждан», — полагает он.

Ализаде также считает, что сегодня американская внешняя политика направлена на то, чтобы нормализовать отношения с Ираном.

«Байден уже сказал, что желает вернуться к переговорам с Ираном, правда он хочет вернуться к сделке не на прежних условиях, но это дипломатия. Европейские страны тоже требуют вернуться к сделке с Ираном. В таких условиях шансы начать военную авантюру у Израиля невелики», — полагает он.

Говоря о том, что в Иране негативно реагируют на обновленную сделку, политолог сказал, что диалог в той или иной форме между странами уже начался.

«Байден заявляет, что они готовы подписать обновленные соглашения, где есть пункты, которые ограничивают развитие ракетной программы, со своей стороны иранцы заявляют, что на ограничение своего суверенитета не пойдут. Иран подписывал соглашения о не распространении ядерного оружия.

Тегеран готов вернуться к «ядерной сделке» и не обогащать уран, но израильское лобби в США пытается продавить также пункт о том, чтобы Иран не развивал свою ракетную технологию», — добавил он.

Политолог также считает, что в США много умных политиков и аналитиков, и они видят нулевые результаты санкций в отношении Кубы, России и Северной Кореи.

«Да, правительству придется сложнее, но стоит ли экономическое благо менять на суверенное право государства? Нет, конечно. В США найдутся умные политики, чтобы выстроить диалог с Ираном в правильном русле», — полагает он.

Говоря о том, насколько выгоден Азербайджану выход Ирана из-под санкций с экономической точки зрения, эксперт сказал, что это будет способствовать раскрытию экономического потенциала и Азербайджана, и Ирана.

«Иран — богатая страна, с огромным рынком и разветвленной экономикой. Потенциал иранской экономики большой, если же санкции снимут, то Азербайджан и Иран смогут сотрудничать во многих сферах. Сюда относится и энергетический сектор, на иранском участке каспийского шельфа есть богатые залежи нефти и газа, а у Азербайджана уже готовая инфраструктура для его реализации, то есть Азербайджан может получать неплохие деньги за транзит иранских энергоресурсов», — считает эксперт.

С другой стороны, как добавил Ализаде, правительство Азербайджана сейчас делает огромную ставку на логистические проекты, открытие транспортного коридора «Север-юг» задерживается из-за санкций, а как только его реализация наберет темпы, товары из Индии будут доставляться до Скандинавии.

«Это рост и товарооборота, и взаимных инвестиций, это рост количества иранских туристов в Азербайджан. Поэтому выход Ирана из-под санкций будет способствовать новому витку отношений между странами», — считает эксперт.