История помнит все. И ее архивы изучать обязательно, дабы оценка сегодняшних событий была более точной, объективной, полной. Это было три года назад. Тогда, живущие в Азербайджане евреи-ашкенази, собрались в синагоге в Баку и помолились за победу нашей доблестной армии, которая продолжает бороться за обеспечение территориальной целостности нашей страны.

«Мы очень любим свою родину — Азербайджан, защищать ее для нас огромная честь. Мы, как представители разных национальностей и религий, можем с комфортом жить и представлять нашу культуру и религию. Мы молимся за каждого солдата, сражающегося сегодня за Родину и за всю армию в целом, мы просим от Бога победы без больших потерь. Мы верим, что следующую церемонию проведем именно в Шуше», — отметили они.

Сегодня, спустя три года после появления той информации, мы радуемся тому, сколь стремительно возрождается освобожденная Шуша и все регионы Азербайджана, что были очищены от армянских оккупантов в ходе 44-дневной войны и после нее. Мы рады и тому, что блестяще завершившаяся однодневная контр-террористическая операция в Карабахском экономическом регионе Азербайджана привела к освобождению Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенда и всей территории нашего государства.

Азербайджан восстановил свой суверенитет по всей территории страны, добился самороспуска карабахской хунты и даже задержания, доставки в Баку, осуждения на 4 месяца бывших главарей хунты, включая московского засланца, давнего спонсора сепаратистов в Украине и в нашей стране миллиардера Рубена Варданяна. Это наша общая, всех народов Азербайджана, победа. Это общая радость, в том числе и многотысячной еврейской диаспоры Азербайджана.

Которая сегодня пребывает в шоке и печали, получая трагические новости из Израиля, который подвергся нападению со стороны «ХАМАС». Боевики которого вторые сутки ведут террористическую войну против еврейского государства. Эта война началась с бомбежек Герцлии, Холона, Раанана, Нес-Циона, Реховота, Беер-Шевы, Тель-Авива, Иерусалима и многих иных израильских городов.

Боевики проникли во многие израильские города, насильно увозя в плен десятки, а может и сотни израильтян, в том числе женщин и детей. Кроме того, известно, что боевики «ХАМАС » заявились на фестиваль электронной музыки Nature Party недалеко от границы с сектором Газа и похитили девушек, в числе которых были, по предварительным данным, две россиянки. «По нашей информации, одна из них Ольга Пильник. Откуда приехали в Израиль и смогли ли они выжить – пока что неизвестно», – сообщает Telegram-канал Mash. Среди похищенных опознали и двух других девушек. Одна из них датчанка Шани Лук. На кадрах видно, что боевики сломали ей ноги и увезли в неизвестном направлении. Вторую девушку зовут Ноа и в последний раз ее видели во время похищения. По предварительной информации, девушки прилетели в Израиль специально ради фестиваля, но в итоге стали свидетелями вторжения ХАМАС. Люди пытались прятаться в металлических контейнерах, но когда боевики открыли огонь, им пришлось убегать в пустыню. Пропавшими без вести числятся до 130 человек, передает ФедералПресс.

При этом, израильские телеграмм-каналы сообщают еще более ужасающие подробности случившегося. По их данным, участники фестиваля были окружены десятками боевиков, которые расстреливали их из автоматического оружия. Раненых грузили в пикапы и увозили в Газу. Террористы преследовали тех, кто пытался уйти пешком или уехать, добивали тяжелораненых. Это шокирующий пример бесчеловечности, которому нет и никогда не будет оправдания. Подчеркиваю последнее особо, ибо в Азербайджане прекрасно знают, что есть такая вещь, как политическая конъюктура и прибыльный бизнес на «правозащитной деятельности».

Те, кто замешан в этой циничной и аморальной деятельности, готовы обвинять жертву агрессии, а не агрессора. Азербайджан почти три десятка лет наблюдал картину, при которой страны-сопредседатели МГ ОБСЕ делали все, дабы помочь Армении удержать наши земли под оккупацией. А потом, когда Азербайджан победил на поле боя, ценой жизни тысяч шехидов освободив свои оккупированные территории, на нашу страну начали оказывать колоссальное политическое давление.