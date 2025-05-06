В конце апреля в Азербайджане побывал с визитом президент Ирана Масуд Пезешкиан. В сопровождавшую его делегацию входили официальные лица, представители частного сектора, члены межпарламентской группы дружбы и губернаторы четырёх северо-западных провинций Ирана. Во время визита стороны обсудили расширение экономического сотрудничества, подготовку будущих визитов бизнес-миссий, и подписали массу межгосударственных договоров.

Кроме того, как уже известно, ожидается визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Баку. Пока что он перенесен на более позднее время из-за неожиданно осложнившейся обстановки на Ближнем Востоке.

Нетаньяху встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с представителями еврейской общины страны. В состав правительственной делегации Израиля войдут высокопоставленные генералы Армии обороны страны, в том числе офицеры азербайджанского происхождения.

Этот визит также оценивается как проявление роли Азербайджана в качестве посредника в снижении напряженности между Израилем и Турцией. Недавно в Баку прошли технические консультации между израильскими и турецкими представителями по предотвращению столкновений в Сирии.

Целью визита также является углубление трехстороннего сотрудничества между Израилем, Азербайджаном и США. Специальный представитель США Стив Уиткофф недавно посещал Баку.

Интересно, что в мае ожидается также визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку для участия в заседании двусторонней межправительственной комиссии.

Стратегическое значение визита Нетаньяху подчеркивается в СМИ и социальных сетях, включая слухи о возможных переговорах по Ирану или следующем визите израильской делегации в Турцию после Баку.

Что же значит столь тесный график визитов в нашу страну? Какую роль приняло на себя руководство Азербайджана в разрешении международных проблем большого региона? В чем именно она заключается? По силам ли она нашей стране?

На эти вопросы «Зеркала» ответили известные иностранные эксперты.

Израильский публицист Александр Непомнящий:

— Азербайджан — страна, население которой этнически и лингвистически связано примерно с пятой частью жителей Ирана, язык которой понятен большинству турок, а политические связи с Израилем давно и последовательно развиваются, — действительно обладает уникальным потенциалом стать идеальным медиатором между тремя региональными державами. Каждая из этих стран сегодня находится во враждебных отношениях с двумя остальными, и именно это делает Баку столь значимым.

С израильской точки зрения, ожидать конструктивных договорённостей с нынешним иранским режимом не приходится. Подчеркну: речь именно о режиме, пришедшем к власти в 1979 году, а не о самом иранском народе. С народом Ирана, я убеждён, после падения нынешнего теократического строя будут восстановлены дружеские и тесные связи — как это было в прошлом, и как это есть сейчас в отношениях с Азербайджаном.

С Турцией же, несмотря на враждебную риторику, ситуация иная. Правительство Эрдогана куда более прагматично, чем шиитское руководство Ирана. Израиль уже вёл с Анкарой переговоры в Баку — и есть основания полагать, что они будут продолжены. Даже несмотря на символические жесты вроде запрета израильским авиарейсам пролетать через турецкое воздушное пространство, турецкое руководство не прерывает деловых контактов с Иерусалимом.

Особый интерес для обеих сторон представляет ситуация в Сирии. Израиль стремится обезопасить как свои границы, так и районы компактного проживания друзов на юге страны. Турция же действует через прокси-группировки, в том числе радикального толка, недавно свергнувшие режим Асада и взявшие под контроль значительные территории.

Предыдущие переговоры между Израилем и Турцией, прошедшие в Баку, позволили достичь разграничения сфер влияния и предотвратить прямые столкновения, в частности — между израильской авиацией и турецкими силами.

Так, буквально вчера, в ответ на попытку резни сирийских друзов со стороны исламских радикальных группировок, подчиняющихся новому лидеру Сирии Ахмаду аш-Шараа (Аль-Джулани), израильские ВВС нанесли серию точечных ударов по ряду сирийских военных объектов. Турецкая сторона, вероятно опасаясь израильской реакции, временно затемнила свои базы на сирийской территории и подняла в воздух истребители. Однако, судя по отсутствию конфликта, ранее согласованные в Баку механизмы координации сработали: турецкие самолёты покинули сирийское воздушное пространство, столкновений удалось избежать.

Упрямство иранского режима в отказе свернуть военные ядерные и ракетные программы, на чём настаивают Израиль и США, может привести к масштабным геополитическим сдвигам. Вполне возможно, что обсуждение «дня после» — то есть регионального устройства после возможного кризиса в Иране — станет частью израильско-турецких переговоров, в том числе на высшем уровне, которые снова могут пройти в Баку.

В этом контексте роль Азербайджана как посредника представляется не только уместной, но и стратегически важной. Готовность Баку использовать свои уникальные позиции для разрядки региональной напряжённости заслуживает самой серьёзной поддержки. Насколько успешными окажутся эти усилия — зависит уже не только от Азербайджана. Но сам факт начала процесса — без сомнения позитивный сигнал.

Турецкий политолог, ведущий специалист экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер:

— На самом деле для Азербайджана сейчас не очень, скажем, удобное положение. Дипломатический взгляд на текущую обстановку показывает, что Азербайджан играет роль типа модератора, но не между Ираном и, скажем, Израилем, а между Ираном и западным блоком, Соединенными Штатами.

Известно, что в ближайшее время может быть собрана коалиция во главе с Израилем, которая начнет, наверное, военно-воздушные операции против Ирана. Целями станут, скорее всего, только некоторые объекты. То есть, это будет не полномасштабная война, а военные воздушные операции. Я так полагаю. Именно вокруг этого сейчас идет последний раунд переговоров при посредничестве Азербайджана. Вот то, что сейчас происходит.

Во-вторых, не то, чтобы Турция, Иран, и Израиль нуждались в каком-то посреднике для того, чтобы решить проблемы между собой. Так эти проблемы не будут решены.

Я думаю, сейчас идут последние торги с Азербайджаном. Сейчас Израиль, скорее всего, пытается вовлечь Азербайджан в будущую войну с Ираном, подталкивает его к этому.

А Иран предлагает Азербайджану не участвовать в войне, и не передавать никакие разведывательные данные Израилю. Вместо этого Тегеран предлагает Баку бизнес-партнерство.

Потому что у Азербайджана появилась другая проблема. Иран уже предлагает Турции вместе пользоваться южной версией Зангезурского коридора, по территории исламской республики.

Если будет война, то Азербайджан пострадает от нее. Если не будет войны, то испортятся отношения с Израилем. Вот такое положение сейчас.

В-третьих, будем говорить прямо, у Азербайджана нет таких сил, чтобы давить на Турцию, на Иран или на Израиль. Уникальность Азербайджана только в том, что он может одновременно и с Ираном более-менее наладить свои отношения, и поддерживать хорошие отношения с Израилем и с Турцией. Нет такой армии, таких дипломатических возможностей и такой экономической мощности у Азербайджана, чтобы суметь надавить на какую-то из этих трех сторон.

Сейчас Азербайджан является только площадкой для переговоров между ними. Может ли Баку остановить какую-либо войну? У Азербайджана нет таких рычагов, чтобы остановить Израиль или Иран.

А что касается Турции во всей этой ситуации, если будет какая-то военная операция, то она скорее всего будет держать нейтралитет. Как минимум, не будет противостоять действиям Соединённых Штатов и Израиля.

Политический эксперт Насими Мамедли:

— В современной сложной и противоречивой системе международных отношений геополитическое значение Азербайджана значительно возросло. Со странами, находящимися в глубоких конфликтах друг с другом, установлены нормальные двусторонние экономико-политические и многосторонние международные отношения. Укрепляются нормальные двусторонние отношения с крупнейшими державами региона — Россией и Ираном, а также стратегические союзы с Турцией, Грузией и странами Центральной Азии. Подписаны соглашения о стратегическом партнерстве с 9 странами Европейского Союза и Китаем. Во многих областях также осуществляется тесное сотрудничество с Израилем. В настоящее время Азербайджан находится в благоприятном положении с точки зрения стабильности и безопасности. Все это позволяет воспринимать Баку как место, где можно обсуждать региональные и международные проблемы.

В то же время, по мере формирования нового мирового порядка, усиливается локальная и глобальная военно-политическая напряженность, углубляется экономико-торговая война. Для этого государствам необходимо обрести надежных партнеров. Они должны иметь доступ к благоприятным транспортным и энергетическим коридорам для обеспечения своих экономических, торговых и геополитических интересов.

Азербайджан не является крупным государством, способным определять региональную и международную политику. В то же время способность к посредничеству в разрешении межгосударственных кризисов и проблем крайне низка. Но Баку — это нормальная площадка для проведения дискуссий за одним столом проблемными сторонами, имеющими дружеские отношения с Азербайджаном.