Только те, кто не знает президента РФ Владимира Путина, и «ненормальные» думают, что он блефует, когда идет речь о применении всего имеющегося оружия для защиты территории России. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита премьера Словакии Роберта Фицо, передает РИА Новости.

«Если думаете, что можно наносить удары по любым целям в России и это останется без ответа, и Путин не применит все виды орудий и оружия, которые ему потребуется, которые он посчитает нужными, вы или его не знаете или вы ненормальные», — заявил сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что «хорошо знает президента России» и попросил прислушаться к нему. Сербский лидер подчеркнул, что «никто не блефует» и весь мир постепенно подходит к ядерной катастрофе. Также президент Сербии указал, что «никто не желает слышать слово «мир».