Зардушт Ализаде: «Даже если начальником Генштаба Армении станет Наполеон, а командиром корпуса Рокоссовский…»

В Армении новый этап кризиса, завязанного на армию. Руководство Вооруженных сил Армении поддержало требование главы Генштаба Оника Гаспаряна об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Заявление военных публикует портал News.am.

«Руководство Вооруженных сил Республики Армения присоединяется к посланию генерал-полковника Оника Гаспаряна, подтверждает данные до сих пор оценки текущей ситуации в республике. Решение текущей ситуации — одно, об этом говорится в сообщении [Гаспаряна]», — следует из заявления.

В своем заявлении Гаспарян сказал, что благоприятное для государства решение текущего кризиса можно обеспечить только через отставку премьера и проведение внеочередных парламентских выборов. Он назвал свою отставку неконституционной и заявил, что обратился в Административный суд для «реализации силы исключительно на основе права», передает РБК.

Командование также заявило, что принимает заявление Гаспаряна как инструкцию к действию.

Никол Пашинян же уже направил президенту Армении ходатайство о назначении на должность главы Генштаба Артака Давтяна, сообщает портал ArmenPress со ссылкой на пресс-секретаря премьера Мане Геворкян. Давтян ранее занимал эту должность до Гаспаряна (с мая 2018 года по июнь 2020 года). У президента было 3 дня для утверждения или отклонения кандидатуры Давтяна. Армен Саркисян не утвердил кандидатуру премьер-министра, и по законам Армении, через три дня Давтян автоматически считается главой Генштаба ВС.

Напряжение отнюдь не спадает. Ведь заявление руководства Вооруженных сил Армении в поддержку требований Оника Гаспаряна и о том, что оно принимает заявление Гаспаряна как инструкцию к действию – это опасный сигнал, предупреждение, что в случае чего армия может выступить против премьера.

Кроме того, прозвучало еще одно примечательное заявление. Его сделал командующий третьим армейским корпусом ВС Армении генерал-майор Григорий Хачатуров. Он присоединился к требованиям представителей Генштаба об отставке Пашиняна. По словам Хачатурова, лишь тот факт, что в течение трех лет по инициативе Пашиняна на пост начальника генерального штаба были назначены и освобождены четыре человека, имеющих высшее воинское звание, «подтверждает его неадекватность и безответственность».

Между прочим, это сын экс-генсека ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) Юрия Хачатурова, которого Пашинян снял с должностей с шумом и позором сразу же по приходу во власть.

«Каждый день, час пребывания Пашиняна на посту премьер-министра подрывает безопасность Республики Армения, ставит под сомнение будущее нашей родины. Следовательно, подтверждая заявление генерального штаба от 25 февраля 2021 года, вновь требую незамедлительной отставки Никола Пашиняна», – говорится в заявлении Григория Хачатурова.

Получается, несмотря на то, что Пашинян осадил многих пророссийских в армии, там все еще есть промосковские кадры, имеющие зуб на премьера и продолжающие мутить воду. Что это означает? Что Россия еще не поставила точку в этом деле, согласившись с отставкой Гаспаряна? Чем это чревато? Какими могут быть дальнейшие шаги правящей команды?

Свою оценку ситуации представил # известный аналитик Зардушт Ализаде:

— Честно признаться, меня мало заботит, кто будет начальником армянского Генштаба. Для меня значение имеет то, что боеспособной армии у Армении нет. Нет финансовых и людских ресурсов для восстановления армии. Нет мировой и региональной политической обстановки, позволяющей Армении попытаться взять военный реванш. Если всего этого нет, какое для меня значение имеет, кто возглавляет Генштаб ВС Армении? Даже если начальником Генштаба Армении станет Наполеон Бонапарт, а командиром корпуса Константин Рокоссовский, даже в этом случае мое спокойствие не будет поколеблено, потому что ресурсов для восстановления армии у Армении не осталось.

Меня заботит то, что процесс душевного выздоровления в Армении идет очень медленно. Я искренне желаю армянскому народу избавиться от морока шовинизма, перестать лелеять мечту об очередном аншлюсе. Аллах свидетель, у меня к Армении и армянскому народу добрые чувства, во-первых, потому что мы обречены быть соседями, во-вторых, у меня есть чудесные армянские друзья. Как я могу желать зла народу моих друзей?

Лучше быть добрым соседом, чем недобрым.

Эта возня вокруг должности начальника Генштаба по сути является проявлением политической борьбы за будущее Армении, какой она будет. Если победит линия Пашиняна, который подписал Трехстороннее заявление о прекращении огня и выполняет его положения, то мир постепенно воцарится в регионе, нормализуются отношения, откроются границы, и угроза войны и гибели людей исчезнет. Если победит линия Кочаряна и иже с ним, то Армения изберет путь продолжения конфронтации, и в этой бессмысленной борьбе стороны потеряют еще множество жизней и ресурсов.

Во имя чего? Чтобы воры и убийцы Кочарян, Саргсян и компания обогатились еще больше? Ничего более.

Мне Армению жалко, а им не жалко своей Родины?

Пусть сядут и подсчитают, что имел армянский народ до начала карабахского конфликта, и что у него осталось. Если подсчитают, то уверен, националисты умолкнут навеки, потому что народ заткнет их подлые уста.