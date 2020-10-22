Зардушт Ализаде: «Будущее армян в Карабахе на сегодня решается не на поле боя»

Будущее армян в Карабахе после войны зависит от политической зрелости армянского руководства, таким мнением поделился с # политолог Зардушт Ализаде, комментируя военное противостояние в Карабахе, а также возможное предоставление статуса Карабаху в составе Азербайджана.

«Будут ли армяне жить в Карабахе с каким-либо статусом или нет, на сегодня пока еще зависит от армянского руководства, которое тоже в безвыходном положении. Армянское общественное мнение введено в заблуждение. Они считают, что первую войну выиграли благодаря своему героизму и гениальности своей нации и поэтому сейчас идти на компромисс — это предать первую победу», — отметил эксперт.

По его словам, Пашинян сейчас не сможет обратиться к своему народу и признать проигрыш второй карабахской войны.

«Как он может с таким самосознанием народа обратиться и сказать: «Мы проигрываем войну, если мы сейчас согласимся на почетный мир, то мы сможем сохранить присутствие армян в Карабахе в качестве какой-то автономии. Пусть Карабах вместе с армянами будет в составе Азербайджана, но с международными гарантиями, естественно». Но если он это скажет, то примет ли его больное армянское общество? Не примет, конечно. Его обвинят в предательстве. Поэтому он кричит о войне до победного конца, что нет дипломатического решения и так далее, но исход войны уже ясен», — подчеркнул он.

Аналитик также добавил, что уже президент Армении Армен Саркисян говорит о том, что даже если они потеряют Карабах, то они «будут продолжать бороться за Карабах и дальше».

«Как они это собираются делать не совсем понятно. Поэтому будущее армян в Карабахе на сегодня решается не на поле боя, потому что там уже все решено, а зависит от политической зрелости и ума политического руководства Армении и сепаратистов. Поэтому их судьба сейчас в их же руках», — сказал Ализаде.

Говоря об отношениях Азербайджана и Армении в поствоенное время, эксперт сказал, что в первое время будут обиды, но потом в Армении захотят улучшить отношения с Турцией, затем постепенно с Азербайджаном.

«Но это будет через определенное время. Те армяне, которые едут в Россию, теперь будут ехать в Турцию, и там будут работать и там появится большая армянская община. После того, как будут восстановлены торговые отношения, людей, которых будут критиковать Турцию, в самой Армении будут ругать», — считает эксперт.

Аналитик также считает, что после того, как данный конфликт решится, зависимость Баку от России уменьшится.

«Но с другой стороны, нам нет смысла враждовать с Россией, это большая страна, с большим рынком, с большим влиянием в мире и в регионе, и наш сосед. Поэтому я не исключаю, что карабахский конфликт может также позволить углублению экономических отношений. То же самое касается и Ирана, мы будем углублять сотрудничество с этой страной и, наконец, откроется проект «Север-Юг» в котором так заинтересованы все страны региона», — сказал эксперт.

Говоря о развитии азербайджано-европейских отношений, он сказал, что Азербайджану уже не придется выпрашивать у европейских стран признать территориальную целостность и требовать демонстрировать проазербайджанскую позицию.

«Этот вопрос уже не будет актуальным. Вообще нужно сказать, что урегулирование данного конфликта будет влиять на улучшение жизни азербайджанцев во всех сферах и отношениях. Мы сможем выстраивать сильную внешнюю политику, раскрыть свой экономический потенциал, привлечь в страну международных инвесторов и завязать на себе финансовые интересы глобальных игроков.

Как известно, в конфликтную страну не идут, а после урегулирования конфликта нам нужно будет восстанавливать жизнь и экономическую активность в этом регионе, а для этого легче всего привлекать в этот регион иностранный капитал. Более чем уверен, что будут определенные и политические изменения», — резюмировал он.