Индия хочет окончания конфликта в Украине, но считает, что он не будет решен на поле боя. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар на встрече с журналистами в ходе своего визита в Токио.

«Мы высказались предельно ясно. Наш премьер-министр [Нарендра Моди] сказал президенту [РФ Владимиру] Путину — «мы считаем, что сейчас не эра войны». Мы выступаем сегодня за решение этого конфликта [на Украине], мы хотим увидеть окончание этого конфликта», — сказал Джайшанкар.

По его словам, каждый конфликт в конце концов завершается, стороны в итоге приступают к переговорам. «Вы также можете решить конфликт на поле боя. Но мы не думаем, что этот конфликт [в Украине] будет решен на поле боя», — добавил индийский министр.