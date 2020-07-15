Запуск к Марсу ракеты-носителя с зондом ОАЭ Al Amal вновь перенесли из-за погоды

Запуск к Марсу ракеты-носителя H-IIA с космическим зондом ОАЭ Al Amal («Надежда») с японского острова Танэгасима вновь перенесен из-за неблагоприятных погодных условий. Соответствующее сообщение было опубликовано в среду на официальной странице правительства ОАЭ в Twitter.

«Космическое агентство ОАЭ совместно с Космическим центром Мухаммеда бен Рашида и корпорацией Mitsubishi Heavy Industries объявили, что после интенсивных переговоров было решено перенести запуск ракеты-носителя с зондом «Надежда» из-за нестабильных погодных условий на острове Танэгасима с 17 июля на другую дату в июле», — говорится в сообщении. Отмечается, что новая дата будет объявлена в течение 24 часов.

Изначально отправка эмиратского космического зонда «Надежда» планировалась на 15 июля. Позже из-за погодных условий запуск был отложен на 17 июля.

В задачу первого арабского межпланетного космического аппарата входит изучение марсианской атмосферы и климата. Как ожидается, зонд достигнет Марса в 2021 году, когда ОАЭ будет отмечать 50-летие.(ТАСС)