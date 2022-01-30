Максимальная скорость ракеты, запущенной КНДР в воскресенье утром, составила 16 чисел Маха. Об этом сообщил агентству Yonhap военный источник в Сеуле.

«По нашим данным, ракета была запущена под почти вертикальным углом. Ее максимальная скорость достигала 16 чисел Маха, то есть она летела в 16 раз быстрее скорости звука», — отметил источник. Южнокорейские военные, исходя из полученных ими данных, полагают, что была запущена ракета средней дальности «Хвасон-12», которая впервые была показана международному сообществу на военном параде 14 апреля 2017 года. Первый ее запуск был произведен 14 мая того же года.

По данным южнокорейского Комитета начальников штабов, КНДР в 07:52 произвела запуск баллистической ракеты средней дальности из района деревни Мупхён-ри провинции Чагандо в направлении Японского моря. Ракета пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты в 2 000 км. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания.

Нынешний пуск стал седьмым с начала года. Ранее в этом месяце КНДР провела испытания тактических управляемых ракет и железнодорожного ракетного комплекса, а также гиперзвуковых ракет, способных осуществлять маневры после взлета.