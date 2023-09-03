Сразу после землетрясения, произошедшего 3 сентября в 20:35 в Кюрдамирском районе, в 14 км южнее станции Кюрдамир, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» приступило к проведению технических обследований объектов инфраструктуры в соответствующих зонах обслуживания, проверке состояния инженерных сооружений (мосты, туннели и др.).

Как передает Report, информацию об этом опубликовало ЗАО на своей странице в Facebook.

«В связи с проведением оперативно-технического обследования инфраструктуры, скоростной режим пассажирских поездов, курсирующих по маршруту Агстафа-Баку, снижен до 50 км/ч, а движение грузовых поездов временно остановлено», — отмечается в сообщении.