Запрет на массовые мероприятия в Азербайджане остается в силе

В Азербайджане по-прежнему действует запрет на массовые мероприятия.

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, этот вопрос будет рассмотрен на очередном этапе.

«Есть все еще запреты. Кроме того, не допускаются спортивные игры и другие массовые мероприятия. В настоящее время зарегистрированы новые случаи инфицирования, но ситуация контролируется. Однако эти запреты еще не сняты, так как все еще есть случаи заражения».

| 2020-05-01T18:28:48+00:00 1 мая 2020, 19:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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