Запрет на массовые мероприятия в Азербайджане остается в силе

В Азербайджане по-прежнему действует запрет на массовые мероприятия.

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, этот вопрос будет рассмотрен на очередном этапе.

«Есть все еще запреты. Кроме того, не допускаются спортивные игры и другие массовые мероприятия. В настоящее время зарегистрированы новые случаи инфицирования, но ситуация контролируется. Однако эти запреты еще не сняты, так как все еще есть случаи заражения».