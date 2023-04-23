Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что возможное введение странами «большой семерки» G7 полного запрета на экспорт товаров в Россию может обернуться для них прекращением зерновой сделки и многим другим, «в чем они нуждаются». Об этом политик написал в Telegram-канале.

«Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям», — заявил Медведев.