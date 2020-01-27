Запрещен ввоз в Азербайджан живой птицы и продуктов из птичьего мяса из ряда стран

Агентство продбезопсности Азербайджана (АПБА) распространило информацию о мерах, принимаемых для защиты от инфекционных заболеваний животных, которые могут перейти на территорию республики из других стран.

Как сообщили в АПБА, Всемирной организацией по охране здоровья животных в индийском Чхаттисгархе, словацких Нитрянске и Трнавске, румынском Марамуреше, венгерских Хайду-Бихаре и Комаром-Эстергоме, польских Нижнесилезске и Западно-Поморске, украинской Виннице, чешской Высочине, немецком Бранденбурге обнаружен высокопатогенный «птичий грипп», а в российской Курской области – ньюкаслская болезнь. В связи с этим принято решение о временном ограничении на ввоз в республику живой птицы и продуктов из птичьего мяса из регионов данных стран, где были зарегистрированы указанные болезни.

В то же время с целью усиления контрольных мероприятий было обращено в Государственный таможенный комитет для принятия согласно законодательству, соответствующих мер в таможенно-пограничных пропускных пунктах в отношении прибывающих в республику из данных регионов или проезжающих оттуда транзитом транспортных средств. (report)