Запрещен ввоз в Азербайджан живой птицы и продуктов из птичьего мяса из ряда стран

Агентство продбезопсности Азербайджана (АПБА) распространило информацию о мерах, принимаемых для защиты от инфекционных заболеваний животных, которые могут перейти на территорию республики из других стран.

Как сообщили в АПБА, Всемирной организацией по охране здоровья животных в индийском Чхаттисгархе, словацких Нитрянске и Трнавске, румынском Марамуреше, венгерских Хайду-Бихаре и Комаром-Эстергоме, польских Нижнесилезске и Западно-Поморске, украинской Виннице, чешской Высочине, немецком Бранденбурге обнаружен высокопатогенный «птичий грипп», а в российской Курской области – ньюкаслская болезнь. В связи с этим принято решение о временном ограничении на ввоз в республику живой птицы и продуктов из птичьего мяса из регионов данных стран, где были зарегистрированы указанные болезни.

В то же время с целью усиления контрольных мероприятий было обращено в Государственный таможенный комитет для принятия согласно законодательству, соответствующих мер в таможенно-пограничных пропускных пунктах в отношении прибывающих в республику из данных регионов или проезжающих оттуда транзитом транспортных средств. (report)

| 2020-01-27T16:22:27+00:00 27 января 2020, 19:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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