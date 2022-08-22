Профессия журналиста вырабатывает у представителя этой профессии способность ничему не удивляться. Даже запредельно шокирующей информации. Но то в теории, а на практике все получается иначе. Итак, как сообщает Modern.az,обнародовано фото дома бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова в Швейцарии. Информацией об этом в социальной сети поделился проживающий за границей журналист-расследователь Джаваншир Гасанлы.

По его словам, дом записан на имя Асима Муслимли, сына бывшего министра, который в настоящее время проживает в Женеве, Швейцария. Дом Женевы Ch. Жак-Аттенвиль находится по адресу 13E, 1218 Le Grand-Saconnex. И в этой связи вспоминается информация, прошедшая в СМИ на прошлой неделе. Согласно ей, в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова. Под председательством судьи Фаика Ганиева был зачитан обвинительный акт.

Согласно обвинению, Салим Муслимов присвоил часть средств, выделенных на строительство жилых зданий для семей шехидов и инвалидов войны в Товузе, Газахе, Дашкесане, Гедабеке, Бейлагане и других районах. У компаний-подрядчиков Avrora-94, Sübhan 2014 и Araz 2012 были получены крупные взятки. Салим Муслимов также совершил многочисленные злоупотребления при организации реабилитации и социальной защиты инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также при выполнении других полномочий.

А теперь — внимание. В целом, на сегодняшний день Салим Муслимов выплатил государству 20 из 27 миллионов манатов в связи с уголовным делом. Также наложен арест на имущество экс-министра на сумму 8 миллионов манатов. Следующее заседание будет проведено 29 августа. Не знаю, будет ли там обсуждаться обнаруженный в Швейцарии дом сына экс-министра. Но, уже понятно, что мы имеем дело не только с коррупционером, взяточником, но и циником.

Потому, что невозможно вернуть 20 миллионов манатов государству, если у тебя их нет. А собрать эту сумму С.Муслимов мог, только получая запредельные взятки и обворовывая стариков, пенсионеров, инвалидов. Именно на эти деньги им была куплена недвижимость в Азербайджане. Именно на эти деньги его сын обзавелся домом в Швейцарии.

И тут я вспоминаю один эпизод из личного общения с Салимом Январовичем Муслимовым. Было это почти 14 лет назад, когда господин Муслимов, занимавший на тот период пост министра труда и социальной защиты населения Азербайджана, согласился дать эксклюзивное интервью Day.az. Сам Муслимов поразил тогда склонностью к эмоциональной жестикуляции. Причем, он не только махал руками, но отважно, задумчиво и иронично шевелил еще и усами, и бровями. Причем, это шоу длилось на протяжении всего интервью. В рамках которого был затронут широкий комплекс вопросов, касающихся житья-бытья отечественных пенсионеров.

«С 1 февраля 2007 года минимальная пенсия в нашей стране будет составлять 50 манатов. Как Вы считаете, хватит ли этих денег отечественным пенсионерам, чтобы справиться с появившимися после известного решения Тарифного совета ценами практически на все виды товаров и услуг?», поинтересовался тогда я. И услышал в ответ длинный ответ чиновника, пытавшегося убедить журналиста в том, что «увеличенная на 10 манатов минимальная пенсия в Азербайджане, компенсирует последствия некоторого повышения цен, которое было вызвано правильным и своевременным решением Тарифного совета».

Помню, уже вне рамок интервью, поинтересовался я у господина Муслимова, реально ли он верит в то, что азербайджанские пенсионеры на 50 манатов в месяц могут питаться, пользоваться услугами хотя бы общественного транспорта, а также покупать себе хоть какую- то одежду. Например, пальто. Окинув меня взором горящим, он привел аргумент, поистине железобетонный.

Зачем, удивлялся Салим Январович, азербайджанским пенсионерам ежегодно покупать себе пальто? Купил себе одно и носи несколько лет, то есть до дыр! Более того, господин министр убеждал меня в том, что и его папа Январь-муаллим также вполне обходится тем пальто, что куплено несколько лет назад. Вот так. Лгал, глядя прямо в глаза. Лгал, продолжая обворовывать ровесников своего отца и огромную армию тех, для кого каждый манат имеет значение. Лгал, собирая миллионы для покупки себе и членам своей семьи недвижимости в стране и за ее пределами. Можно ли такого простить? Как по мне, именно в таких случаях жалеешь об отмене смертной казни в Азербайджане.