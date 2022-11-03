Как передает Укринформ, об этом НАЭК «Энергоатом» сообщает в Телеграме.

2 ноября в результате обстрелов повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов.

В настоящее время схема питания собственных потребностей ЗАЭС оптимизирована, оставлены в работе 9 дизель-генераторов. Энергоблоки №№ 5 и 6 переводятся в холодное состояние.

Горючего для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток. Начался обратный отсчет времени, отметили в Энергоатоме.

«Из-за оккупации станции и вмешательства представителей Росатама в ее работу возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены», — подчеркнули в НАЭК и в очередной раз обратились к международному сообществу «с призывом безотлагательно принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС, вывода с территории станции и города Энергодар всех российских военных и возвращениея Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира».

Крупнейшая атомная станция в Европе, с 4 марта захвачена российскими военными.