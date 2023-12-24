Ночью сильный ветер нанес ущерб инфраструктуре в Губинском, Гусарском, Сиязаньском и Хачмазском районах Азербайджана.

Как сообщает АПА, ветер сорвал крышу «Зеленого театра» в Губе, нанес серьезный ущерб электроэнергетике района.

В настоящее время в большинстве сел района, а также в городе Губа прервано электроснабжение.

В Гусарском и Хачмазском районах ветер повалил большие деревья на линии электропередачи, большинство жилых районов остались без света.

В Сиязане ветер сорвал крыши двух жилых домов. Серьезный ущерб нанесен электроэнергетической отрасли района.

Проводится ликвидация последствий непогоды.