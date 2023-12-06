На выставке представлен 21 экспонат – ковры и ковровые изделия известных композиций. Представленные произведения созданы различными мастерами в районах и деревнях уездов Гейча, Зангезур, Агбаба, Памбак и Лору, сообщает #.

Это ковры «Гасымушагы», «Лямпя», «Муган», «Губадлы», «Гянджа» и пр., сохраненные нашими соотечественниками, подвергшимися насильной депортации с родных земель. Сегодня эти ковры лелеют как дорогую семейную реликвию. Женщины Западного Азербайджана создавали эти ковры на основе известных композиций, руководствуясь классическими традициями, богатым разнообразием орнаментов и множеством цветовых решений. Ткачихи создали уникальные и колоритные ковры, выражающие их чувства. Особого внимания заслуживают мастерски добавленные детали информационного характера.

На выставке также представлен безворсовый ковер «шедде» и ковровое изделие «хурджун», широко использовавшееся в быту.

В рамках мероприятия состоялась презентация каталога «Западно-азербайджанские ковры: историческая память наших орнаментов» и видеоролика на эту тему.

Выставка продлится до 5 января 2024 года.