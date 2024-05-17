У Азербайджана и Армении есть историческая возможность для мира.
Как передает # со ссылкой на МИД ФРГ, об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном в рамках заседания комитета Совета Европы по иностранным делам в Страсбурге.
«Анналена Бербок на переговорах с армянским коллегой Араратом Мирзояном подчеркнула готовность Германии продолжать поддержку мирного процесса. Сейчас очень важно продолжить диалог», — отмечается в сообщении министерства.