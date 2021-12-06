Иран на последнем раунде ядерных переговоров в Вене ужесточил свои позиции, отойдя от предлагавшихся им ранее компромиссов и выдвигая дополнительные требования, сказал высокопоставленный представитель Госдепартамента США в ходе брифинга. Его слова приводит РИА Новости.

«Подготовка (к переговорам в Вене) означала их приезд с предложениями, которые отходили ото всех компромиссов, представленных Ираном в предшествующие шесть месяцев, и сохраняли все компромиссы с нашей стороны, и еще они просили большего», — сказал дипломат. Он добавил, что требования Ирана выходили за рамки восстановления ядерной сделки.

В австрийской столице на минувшей неделе после длительного перерыва прошёл седьмой раунд переговоров с Ираном. Представитель Госдепартамента сказал, что не знает, когда будут вновь созваны переговорные команды, но дал понять, что для США серьёзность подходов Ирана более важна, чем дата новой встречи.

Россия и Китай, также как и США, несколько разочарованы ходом переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), которые проходят в Вене, заявил представитель Госдепартамента высокого ранга.

«Я полагаю, они разделяют определенное чувство разочарования, если говорить дипломатично, тем, как Иран распорядился последними несколькими месяцами подготовки [переговоров]», — сказал он.

По словам представителя Госдепартамента, США не исключают, что могут пойти на новые ограничительные меры в отношении Ирана с целью дать понять Тегерану, что дальнейшее затягивание переговоров в Вене по восстановлению СВПД будет иметь последствия.

«Тот факт, что мы заседаем в Вене, не означает, что мы не можем предпринять шаги, чтобы ясно дать понять Ирану, что он заплатит цену, если продолжит саботировать [переговоры]», — сказал он.

Таким образом, получается, Тегеран неожиданно пошел на попятную. Он вроде бы должен быть заинтересован в возвращении к полноценному восстановлению СВПД, делать всё для этого, поскольку это означает снятие санкций и возвращение страны в мировую экономику. И вдруг такое перечеркивание оговоренных компромиссов. Почему? Зачем?

На эти вопросы, как передает #, по просьбе Пресс-клуба ответил известный эксперт по Ближневосточному региону, аналитик Украинского института будущего Илия Куса:

— Я не думаю, что это заявление означает, что Тегеран сдает назад. Наоборот, это как раз отображает ужесточение позиции Ирана, которого ожидали от него после смены администрации президента. Кроме того, это такой способ сказать, что само по себе согласие Ирана на возобновление переговоров уже является уступкой со стороны ИРИ и, мол, на другие уступки они идти не собираются. Так что, здесь скорее речь идет не про попытку сдать назад (тем более, что они не обязались ничего сделать), а, скорее, про как раз вот попытку направить сигнал о том, что Запад должен сделать первый шаг навстречу. Ну, в принципе, в этом плане позиция Тегерана осталась неизменной.

Основная проблема в том, что Запад не может выполнить главное условие, которое выдвигает Иран – это юридические гарантии сохранения соглашения, которых сейчас Соединенные Штаты дать не могут из-за того, что у Байдена не хватает голосов в Конгрессе на то, чтобы утвердить потенциальное соглашение.

Судя по тому, что было на 7-м раунде переговоров, я склоняюсь к двум базовым сценариям дальнейшего развития ситуации: