ЗАО «Азербайджанские железные дороги» распространило информацию об инциденте, произошедшем на железнодорожном участке Марабда-Карцахи в Грузии.

Как передает Report со ссылкой на АЖД, в результате внезапного схода с рельсов маневрового тепловоза во время ремонтно-восстановительных работ на крутом горном участке Триалети-Цалка железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, проходящей через территорию Грузии погиб сотрудник грузинского филиала ЗАО «Азербайджанские железные дороги», помощник машиниста Руслан Садыгов.