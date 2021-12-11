Список членов партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) уточняется.

Об этом журналистам заявил заместитель председателя-руководитель Центрального аппарата партии «Ени Азербайджан» Таир Будагов.

Он отметил, что создается новая электронная база членов ПЕА: «Работа выполняется совместно с различными госструктурами. Посредством ASAN Xidmət уточняются данные всех членов партии, места их регистрации».

Т.Будагов подчеркнул, что в ПЕА постоянно принимаются новые члены: «Естественно, обращения молодежи превалируют. Есть те, кого исключили из рядов партии, но таких не много. Некоторых членов партии уже нет в живых. Поэтому проводятся работы по уточнению числа членов партии. Согласно последней статистике, у ПЕА около 800 тыс. членов».