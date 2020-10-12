Замглавы МИД России обсудил с представителями ОБСЕ реализацию договоренностей по Карабаху

Замглавы МИД России Андрей Руденко обсудил на встрече в понедельник с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером и личным представителем действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анджеем Каспршиком шаги для реализации достигнутых в Москве договоренностей между Азербайджаном и Арменией по урегулированию в Нагорном Карабахе.

Как передает ТАСС, об этом сообщает МИД РФ.

«В ходе беседы обсуждалась ситуация, складывающаяся в зоне нагорно-карабахского конфликта. Рассмотрены возможные шаги, направленные на выполнение договоренностей, достигнутых в ходе встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Москве 10 октября», — говорится в сообщении.