Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару.

Как сообщает #, в соболезновании говорится:

«Глубоко огорчен известием о гибели и ранениях военнослужащих славной турецкой армии в регионе, где проводятся антитеррористические операции, осуществляемые Вооруженными силами Турции с целью нейтрализации террористической угрозы и защиты мирных жителей от террористических атак. Ваша боль — это и наша боль.

Мы всегда рядом с братскими вооруженными силами Турции в ожесточенной борьбе с терроризмом и полностью вас поддерживаем.

Разделяю скорбь близких шехидов и выражаю глубочайшие соболезнования их семьям. Желаю скорейшего исцеления всем раненым».