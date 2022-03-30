Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проинформировал министра вооруженных сил Великобритании Джеймса Хиппи о ситуации на азербайджано-армянской границе.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

З.Гасанов подробно рассказал о работе, проделанной на освобожденных территориях после победы под руководством Верховного главнокомандующего в Отечественной войне, а также о ситуации в Карабахской экономической зоне и на азербайджано-армянской границе.

30 марта Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с министром вооруженных сил Великобритании, членом британского парламента Джеймсом Хиппи.