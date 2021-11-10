В Международном военном центре в Москве состоялось заседание Совета министров обороны государств — участников СНГ.

На заседании приняли участие делегации оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ.

Азербайджанскую делегацию возглавил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

«За годы совместной работы сложилась атмосфера доверительных отношений, способствующая укреплению традиционных и развитию новых направлений взаимодействия вооружённых сил стран СНГ», — сказал на открытии заседания министр обороны России Сергей Шойгу.

Он указал на символичность встречи в преддверии 30-летнего юбилея Организации. По словам российского министра, формат Совета министров обороны даёт возможность расширять спектр партнёрства и принимать эффективные решения в интересах обеспечения военной безопасности СНГ.

По итогам заседания министры обороны стран СНГ утвердили план совместных мероприятий на 2022 год и определили перспективы развития военного сотрудничества.

Также было принято решение о проведении странами СНГ в 2022 году компьютерного командно-штабного учения по противовоздушной обороне.